Gendarme disparu: Sa mère, "certaine" qu'il est vivant, poursuit les recherches

Après une longue journée de recherches infructueuses dans l'Est, les proches de Mathieu Caizergues, le gendarme disparu lors d'une randonnée le 23 juin, vont se rediriger vers le Sud. C'est en effet à Saint-Joseph, Saint-Louis ou encore Saint-Leu qu'il aurait été aperçu à des abribus.



Delphine Caizergues, la mère de Mathieu, ne croit pas aux faux témoignages. "Je suis certaine qu'il a été vu. Nous n'avons rien eu de farfelu et nous ne sommes pas débordés d'appels; ce sont des gens sérieux", affirme-t-elle.



Demain, elle continuera à coller des affiches dans les communes du Sud en espérant que des témoins puissent lui en dire plus ou que, ultime soulagement, son fils la contacte.