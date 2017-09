Gélita Hoarau exprime sa solidarité avec les commerçants de St-Denis

La Sénatrice Gélita Hoarau exprime sa solidarité avec les commerçants de Saint-Denis et souhaite que les autorités chargées de la circulation dans la Ville se réunissent avec les représentants des commerçants, entendent leurs inquiétudes et prennent en compte leurs demandes.



Les commerçants sont des acteurs importants de la vie économique de la cité, leur offrir les meilleures conditions de travail est bénéfique non seulement pour eux mais aussi pour l’ensemble de la population.