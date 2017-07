Gaz, nouvelles plaques d'immatriculation, retraites : Tout ce qui change au 1er juillet

Allocations chômage : À compter d’aujourd’hui, le montant de l’allocation minimale augmente de 0,65%. La partie fixe de l’allocation de l’allocation d’aide au retour à l’emploi passe donc de 28,67 euros par jour à 28,86 euros. Les personnes effectuant une formation voient également leur allocation minimale augmenter : de 20,54 euros, elle passe à 20,67 euros minimum par jour. Une mesure qui concerne près de 94% des demandeurs d’emploi indemnisés par l’Assurance chômage.



Retraites : Les personnes nées après le 1er janvier 1953 et ayant cotisé à plusieurs régimes dits alignés (RSI, salariés agricoles, régime général), pourront bénéficier de la liquidation unique pour les régimes alignés (LURA). Ils bénéficieront désormais d’une pension et d’un interlocuteur uniques lors de leur départ à la retraite.



Logement : Un propriétaire est désormais obligé de fournir, pour tout nouveau bal signé ce samedi, les diagnostics des équipements de gaz et d’électricité installés depuis plus de 15 ans, qui seront ajoutés au Dossier de Diagnostic Technique (DDT).



Médecine : De nouvelles revalorisations tarifaires entrent en vigueur pour les médecins libéraux. Une consultation coordonnée (lorsque le médecin traitant envoie un patient chez un spécialiste) vous coûtera désormais 30 euros (contre 28 euros auparavant). La facture grimpe également chez les psychiatres, neuropsychiatres et neurologues (39 euros contre 37 euros).



Plaques d’immatriculation : Tous les véhicules à deux ou trois roues motorisés, ainsi que les quads, devront obligatoirement être équipés d’une plaque au format 210 x 130 mm. Une mesure qui concernait déjà les véhicules achetés neufs ou d’occasion depuis le 1er juillet 2015. En cas d’infraction, une amende de 4e classe de 135 euros vous sera délivrée.



Gaz : Les tarifs réglementés du gaz vont diminuer de 3,5%



Pollution : Les automobilistes et conducteurs de deux roues circulant en zone de circulation restreinte (ZCR) devront dorénavant afficher à l’avant de leurs véhicules la vignette Crit’Air. Cette dernière indique le niveau d’émissions polluantes du véhicule. l’absence de celle ci sera "facturée" 68 euros.



Justice : À noter que dès aujourd’hui, les juges et juridictions de proximité, qui s’occupaient des litiges ou encore des injonctions de payer, seront supprimés. Les procédures en cours seront affectées devant les tribunaux d’instance.