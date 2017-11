Garée sur un emplacement livraison, une Clio transformée en paquet cadeau

On ne compte plus les cas d'incivilités de la part d'automobilistes : stationnements sur des emplacements "handicapés" ou "livraison". Et les procès-verbaux dressés par la police ne semblent pas suffisants pour les dissuader.



Ce matin, des inconnus -peut-être les employés du magasin- ont décidé de réagir à leur manière contre le propriétaire d'une Clio garée sur un emplacement "livraison" en face du magasin Audio+ à Saint-Pierre, et qui de fait empêchait les camions d'entrer.



Pas de violences ni de dégradations. Ils se sont contentés d'entourer la voiture avec un film plastique, empêchant par là même le chauffeur de rentrer dans son véhicule...



Un cadeau de Noël avant l'heure.



Dommage que le contributeur de la page Radar974 ne soit pas resté jusqu'au retour de l'homme ou de la femme pour immortaliser sa tête en voyant sa voiture dans cet état...