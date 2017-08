Game of Thrones: Des hackers menacent de divulguer la saison 7

Les pirates informatiques de HBO frappent à nouveau. Ils auraient obtenu les scripts de cinq épisodes de Game of Thrones de la saison 7 qui est en cours de diffusion. "Mr Smith" affirme aussi détenir des mails d’un responsable de la chaîne et un document contenant les numéros de téléphone et adresses des acteurs.



Les hackers demandent plusieurs millions de dollars, soit "six mois de salaire", vu qu’ils assurent toucher entre 12 et 15 millions de dollars par an.



Les épisodes des séries Ballers et Room 104 ont déjà été diffusés. Si les menaces sont à considérer avec précaution, HBO les prend bien au sérieux. C’est 1,5 terabyte de données qui auraient été récupéré, soit sept fois plus que la quantité de données obtenue lors du piratage de 2014 de Sony Pictures qui avait fait fuiter le scénario du prochain James Bond.



La semaine dernière, un épisode de Game of Thrones avait déjà été diffusé; il ne s’agirait pas d’un piratage mais plutôt d’une erreur de la part de Star India qui diffuse la série en Inde.