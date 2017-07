GIHP: Sixième jour de grève de la faim pour Isabelle Baillif

Sixième jour de grève de la faim ce lundi pour Isabelle Baillif, salariée du GIHP (Groupement pour l’Insertion des personnes handicapées physiques) et déléguée syndicale du MDPS (Mouvement pour la Défense Prud’homale et Salariale). Elle accuse le directeur Fabrice Souprayenmestry de harcèlement moral et demande sa démission. Elle dénonce également le manque de réactivité du président Eric Turpin.Ce dernier a proposé de réaliser une enquête contradictoire, ce qu’Isabelle Baillif refuse. "Ils vont faire croire que c’est elle qui harcèle le directeur peut-être ! s’indigne le secrétaire général du MDPS, Daniel Lapierre. Comment peut-il mener cette enquête alors que lui-même est remis en cause ?"Des élus de la mairie de Saint-Denis, ainsi que les députées Huguette Bello et Ericka Bareigts sont venus apporter leur soutien à la salariée.Isabelle Baillif compte mettre fin à son action seulement si elle retrouve son poste. Elle affirme avoir perdu tout accès à internet, sa boîte mail et la photocopieuse ; une pression de la part du directeur, selon elle.