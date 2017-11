Front de Mer : Le beach-soccer des pompiers

Le beach-soccer connaît un réel engouement depuis quelques semaines à Saint-Paul.



Ce samedi 25 novembre encore, une compétition était organisée à l’initiative de l’Amicale des sapeurs-pompiers de Saint-Paul en partenariat avec l’Union départementale des Sapeurs-Pompiers Réunion (professionnels et amateurs) et réunissant des soldats du feu d’autres communes de l’île (Cilaos, Saint-André).



A cette première édition participaient aussi d’autres équipes (Aéroport, RCO et quartier de la Caverne).