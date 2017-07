French blue organise un Job Dating le 19 juillet 2017 à Sainte-Clotilde

Dans le cadre de l’arrivée prochaine de son A350 flambant neuf, French blue organise une campagne de recrutement PNC, en partenariat avec LADOM La Réunion et Pôle Emploi La Réunion.



Une session de recrutement aura lieu :

Le mercredi 19 juillet 2017

Portes-ouvertes entre 8h00 à 17h00

A LADOM – Immeuble Quartz – 4e étage – 216 Boulevard J. Jaurès

97490 Sainte Clotilde – La Réunion



Tous les candidats sont les bienvenus entre 8h00 et 17h00 pour un premier entretien de sélection, sans inscription préalable. Ils sont invités à se présenter munis d'un CV et d'une photo de plain-pied.



Le recrutement est ouvert à toutes personnes souhaitant entreprendre une carrière d’hôtesse de l’air ou steward. Aucun diplôme n’est requis pour postuler. French blue et LADOM proposeront aux meilleurs candidats de suivre une formation au CCA à Paris.



French blue recherche en particulier les candidats passionnés par le service commercial, qui aiment le travail en équipe et sont reconnus pour leur attitude positive. Un bon niveau d’anglais général est exigé, ainsi qu’une grande motivation et ouverture d’esprit.



Les meilleurs candidats se verront convoquer pour un deuxième entretien le 20 ou 21 juillet à LADOM.