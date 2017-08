French Blue prend 15% de parts de marché en un mois

Quelques semaines après son arrivée dans le ciel réunionnais, French Blue a déjà bousculé le marché aérien. Comme rapporté par la presse écrite locale ce mardi, la compagnie du groupe Dubreuil a raflé 15% de parts de marché en un mois, laissant présager de prochains mois "difficiles" pour la concurrence.



Sur la saison, c’est Corsair et Air France qui souffrent le plus de l’arrivée de French Blue, perdant pas moins de 5% de clients sur la ligne Paris-Réunion par rapport à juillet 2016. Air Austral perd quatre points et XL Airways un point.



Depuis le début de l’année Air France reste leader sur la ligne Paris-Réunion avec 35% de parts de marché.



La compagnie réunionnaise Air Austral reste accrochée à la seconde place (33%), suivie de Corsair (20%) et de XL Airways (7%).