French Blue inaugure le 1er vol commercial de son A350 XWB entre Paris et La Réunion

French Blue, première compagnie française low-cost long courrier et filiale du groupe vendéen Dubreuil, a réalisé mardi 23 août 2017 le premier vol commercial de son 1er A350 XWB* entre Paris-Orly et Saint-Denis de La Réunion. L'entrée en service de cet appareil doté des dernières technologies aéronautiques d'Airbus, constitue une étape majeure du développement de la compagnie.



Pour son premier vol commercial, l'Airbus A350-900 neuf de French blue, immatriculé F-HREU en clin d'œil à l'île de la Réunion, a décollé mardi à 18h20 de l'aéroport de Paris-Orly avec à son bord 375 passagers. Il arrivera à Saint-Denis de La Réunion le lendemain à 06h55 heure locale et sera salué comme la tradition le veut, par les pompiers de l'aéroport Roland Garros. L'avion effectuera ensuite son premier vol commercial au départ de La Réunion, le 23 août 2017 à 23h30 pour une arrivée prévue à Orly le 24 août 2017 à 08h40.



French blue, 1ere compagnie low-cost long courrier à exploiter l'A350 XWB



Marc Rochet, Président de French blue déclare : "L'entrée en service du 1er A350 XWB représente un évènement pour la compagnie et ses collaborateurs. Ce premier vol commercial opéré ce jour, illustre une nouvelle étape de son développement ambitieux porté par l'ensemble de ses équipes et la volonté du Groupe Dubreuil de faire grandir French blue. En moins de 2 ans, nous avons avec des appareils neufs et performants bâti une compagnie aérienne innovante et moderne, et sachant répondre aux nouvelles demandes des clients. Avec l'arrivée de notre second A350-900 courant de l'année 2018, French blue disposera d'une flotte efficiente et pertinente dans le cadre de son projet sur la ligne Paris - Saint-Denis de La Réunion, qui est de dynamiser le trafic grâce à une nouvelle offre de voyage de qualité et une politique agressive de prix".



L'A350 XWB, un condensé de technologies au service de la performance et du confort passager



Conçu spécialement pour les vols long-courriers et particulièrement adapté à la ligne Paris<> Saint-Denis de La Réunion, l'A350 XWB est aujourd'hui l'Airbus le plus moderne et le plus performant de sa catégorie, parmi les appareils de nouvelle technologie.



Particulièrement léger grâce à l'utilisation de matériaux avancés et de composites, l'A350 XWB dispose d'ailes qui changent de forme tout au long du vol, comme celles d'un oiseau et de "sharklets" (extrémité externe de l'aile) révolutionnaires permettant d'optimiser l'aérodynamique de l'avion. Les moteurs Rolls-Royce Trent XWB de nouvelle génération, développés spécialement pour équiper cet appareil, permettent de réaliser une économie conséquente de carburant.



Grâce à toutes ces innovations, l'A350 XWB réduit considérablement son empreinte environnementale. Les passagers effectuent quant à eux, leur voyage dans une cabine plus silencieuse et sur une durée réduite de 30 minutes en moyenne pour un trajet Paris - La Réunion.



La mise à disposition d'un produit à bord moderne doté d'un confort supérieur



L'avion dispose des dernières innovations d'Airbus pour le confort des passagers. La pressurisation cabine, le contrôle de la température et la qualité de l'air ont été repensés pour apporter aux passagers un meilleur confort et diminuer la sensation de fatigue. Ceux-ci évolueront au sein d'une cabine spacieuse bénéficiant en particulier d'une hauteur de plafond inédite pour un appareil de cette catégorie. En outre, la cabine met à disposition des passagers des racks à bagages plus grands et plus profonds.



Les passagers pourront également apprécier le très faible niveau sonore de ce nouvel avion permettant aux passager un voyage dans le silence absolu.



L'éclairage d'ambiance 100% LED de dernière génération, capable de recréer la lumière du coucher et du lever du jour au bon moment, améliore la qualité du sommeil des passagers et réduit l'impact du décalage horaire.



* XWB Extra Wide Body



