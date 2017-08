French Blue: Retards en cascade sur La Réunion

320 passagers n'ont pas pu prendre leur vol pour La Réunion avec French Blue hier soir et étaient bloqués à Orly cette nuit. Le départ était prévu à 18h et a été reporté à 12h35 ce vendredi. La compagnie aérienne assure que les passagers ont été prévenus par SMS et par email hier dans la journée. Ceux qui le souhaitaient auraient été hébergés à Orly jusqu'à ce matin.



Et d'autres retards à venir...



Mais il ne s'agit pas du seul retard de French Blue. D'autres sont à venir. A cause de cette "forte période" et du nouvel A350 qui arrive plus tard que prévu (le 21 août), la compagnie fait face à des "aléas techniques".



Le vol BF 701 prévu ce vendredi au départ de La Réunion à destination d'Orly à 23h15 sera décalé à 1h45 du matin.



Le vol BF 703 de ce samedi au départ de La Réunion, toujours à destination d'Orly à 8h30 sera décalé à 20h50 le même jour.



Le vol BF 700 également prévu ce samedi au départ d'Orly à destination de La Réunion à 21h30 sera décalé à 8h30 le lendemain, le dimanche 13 août.