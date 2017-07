Freettter : Une nouvelle appli smartphone développée par une équipe réunionnaise

Freettter, c’est le nom de la nouvelle application lancée par Yannick Dindjian (développée par son équipe). Il s’agit d’un " pitcheur péi " qui s’est inscrit au concours " 100 patates " pour une application sur smartphone.

Si l’orthographe du nom " Freettter " peut en intriguer plus d’un, il n’a pas été choisi au hasard. Ce nom signifie donc " Free Time TogeTher " (Temps libre partagé ensemble), on comprend mieux ainsi l’origine des 3 " T ".



L’application a été conçue dans le but de rassembler des gens pour réaliser leurs envies (proposition de rencontre, de sortie, afterwork, ect, bref, être actif dans la vie. C’est un outil de simplification d’organisation d’événements qui a été créé dans le but d’atténuer les limites des applications déjà existantes dans le même style et qui font perdre du temps. C’est donc un moyen rapide et fun pour passer un bon moment avec une ou plusieurs personnes.