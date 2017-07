Mail La grande Une Free annonce ses offres à La Réunion Free débarque à La Réunion. Son dirigeant Xavier Niel (fondateur de Free et directeur délégué à la stratégie d’Iliad) a fait le déplacement pour annoncer en personne les offres du groupe de télécommunication à La Réunion.

11H au Ciné Cambaie - Xaviel Niel entame son discours à la façon Steeve Jobs : "Nous présenterons à La Réunion des prix de malade. On s'est trouvé face à des concurrents agressifs qui ont tout fait pour pas qu'on soit là. Ici c'est toujours plus cher", annonce Xavier Niel. Il compare ensuite les prix d'ici avec ceux de métropole.



"Comme par hasard, depuis qu'on a annoncé qu'on venait, les prix ont baissé. Un hasard sûrement... En métropole, la première chose qu'on a apportée : on a supprimé l'engagement. Puis on a permis de consommer plus".



Il vante ensuite la "capacité de changer d'offre quand vous voulez !"



"SFR c’est 2h pour 15 euros. En métropole c’est 2 euros. Depuis que je suis à La Réunion, je n'enlève plus mes lunettes car j'ai l’impression de tout payer deux fois plus cher. On a décidé de mettre fin à ces disparités en lançant Free à La Réunion. Nous on adore la concurrence, c’est bon et c’est sain quand c’est pas biaisé, avec de la transparence et des prix bas. La première chose proposée à La Réunion : un forfait sans engagement. 2ème chose c’est l'illimité voix, les SMS illimités et MMS illimités. Mais surtout vous voulez de la vitesse : la 4g+ couvre 98% de la population. Et une grosse enveloppe de data. 25 gigas vous permet de faire un usage de ce que vous voulez."



Xavier Niel commence à dévoiler le prix de Free en comparant avec les autres opérateurs.



"39 euros : SFR. Arrive à 29,99€ le prix d’Orange. 19,99€ c’est le prix métropolitain

mais ici on a un certain nombre d'opérateurs qui abusent. J’annonce un forfait à 9,99€ à La Réunion. Vous allez payer votre forfait deux fois moins cher qu'en métropole", affirme Xavier Niel.



Ce 1er forfait annoncé par Free est celui en illimité + 25Go en 4G+ et sans engagement.



"Vous ne verrez jamais ce forfait en métropole. Nous voulons que vous soyez les privilégiés. Y'a pas de coups cachés. l’abonnement est possible dès aujourd'hui, par internet et vous recevez la carte SIM ou dans les magasins munis de bornes. J'espère que vous allez faire de grosses économies. C’est une grande fierté de vous amener ça."



La conférence est terminée. Restez connecté sur Zinfos974 !







Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le premier boîtier multiservices sur l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations) en métropole.



Free a toujours tenté de se démarquer de la concurrence dans l'Hexagone, en combinant des offres low-cost mais aussi innovantes.



Free a ainsi été le premier opérateur à intégrer au forfait de sa box les appels des lignes fixes vers les mobiles. Free est également le premier opérateur à avoir intégré à ses offres les appels vers les DOM.



Autre révolution, en janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres sans engagement et à un prix très attractif. Depuis juillet 2015, Free inclut dans son Forfait le roaming depuis l'ensemble des pays de l'Union Européenne et les Etats-Unis (depuis septembre 2015) 35 jours par an et par pays (sauf 4G à l'époque).



Free mobile compte, au niveau national, 12,7 millions d'abonnés au 31 décembre 2016 et 18 millions d'abonnés internet dont 6 millions d'abonnés Haut Débit et Très Haut Débit.

Marine Abat - Bérénice Alaterre Lu 7128 fois



