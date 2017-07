Free: Les SMS et appels voix hors forfait ne seront pas facturés pour les possesseurs d'iPhone

Tout est rentré dans l’ordre pour les abonnés iPhone Free Mobile. Certains clients du trublion des télécoms dans l’île ont en effet eu la mauvaise surprise de voir leur iMessages, MMS, et renvois d'appels passer toujours par l'indicatif +44, soit par l'Angleterre, et du coup être surtaxés Le problème a été réglé par l’opérateur hier en fin d’après-midi.Pour ce bug, Free assure que ces consommations hors forfait ne seront pas facturées car le problème viendrait d'une mise à jour opérateur non encore finalisée.En revanche, le problème concernant le renvoi d’appel vers la messagerie, facturé 1 centime d’euro, n’a toujours été réglé. Mais Free tient à rassurer ses clients et indique travailler sur ce bug.