Free : Des SMS et appels voix surtaxés pour les possesseurs d'iPhone

La semaine dernière, Free lançait son offre à La Réunion, mais les tout nouveaux abonnés rencontrent déjà des problèmes, malgré une qualité de réseau inédite pour l'île.



Les premières cartes SIM sont arrivées de métropole par la poste, et les abonnés impatients se sont empressés de les installer sur leurs téléphones. Problème : lorsqu'ils composent le numéro de suivi conso, ils s'aperçoivent qu'ils ont des consommations hors forfait, plutôt bizarre dans un forfait soi-disant illimité...



En fait, les possesseurs d'iPhone sont surtaxés, du fait d'un problème de mise à jour opérateur. En effet, les iMessages, MMS, et renvois d'appels sur iPhone passent toujours par l'indicatif +44, soit par l'Angleterre. Il s'agirait d'un bug, et Free assure à ces consommateurs étonnés que ces consommations "hors forfait" ne seront pas facturées. Le problème viendrait d'une mise à jour opérateur non encore finalisée.



Néanmoins, la qualité de réseau, promise par Xavier Niel mardi dernier en grande pompe, est au rendez-vous : les tests nPerf indiquent jusqu'à 104 Mb, un score jamais vu à la Réunion.