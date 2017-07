Frédéric Vienne explique les raisons du choix de la FDSEA

L'intégralité de l'interview de Frédéric Vienne à lire en vidéo :

"La base s’est prononcée. La proposition des planteurs a été faite. Une majorité des planteurs, 70% des planteurs exactement , va percevoir 3 euros de plus, plus un intéressement de 88 centimes par tonne de canne dès cette année. Ils ont vite fait le calcul et se sont prononcés en faveur de ce volet B. La proposition faite c‘est 2,60 € au minimum pour tous les planteurs et trois euros pour les planteurs en-dessous de 700 tonnes avec un bonus sur l’intéressement."