Frédéric Vienne: "On sait qu’on sait faire maintenant"

Entre satisfaction d'avoir revalorisé le prix de la tonne de canne pour les "petits planteurs" mais aussi le regret d'avoir provoqué, avec les deux autres syndicats, la paralysie du trafic routier pendant deux semaines, Frédéric Vienne, Le président de la Fédération Départementale des Syndicats d' Exploitants Agricoles fait le bilan de trois mois de bras de fer avec les industriels.



"S’il y avait eu du dialogue on en serait pas là aujourd’hui. Aller à la confrontation n’est pas la méthode traditionnelle d’une négociation. Le dialogue a été rompu dès le début par les industriels. On a dû passer par l’Etat en intermédiaire mais le résultat est là. Et s’il le faut on sait qu’on sait faire maintenant", évoque-t-il l'entente des trois syndicats agricoles lors du conflit.