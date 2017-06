Frédéric Vienne: "Ils ont intérêt à rentrer vite fait à La Réunion"

"On est toujours au même point malgré deux jours de très forte mobilisation devant la préfecture. On n’a pas d’avancée sur le programme des réunions. On apprend même que Tereos est hors département donc on voit concrètement qu’ils en ont rien à foutre par rapport aux négociations. Nous on est déçus par rapport à ça donc on a qu’une seule solution, c’est d’accentuer la mobilisation et de faire des actions encore plus fortes. Donc on va se concerter pour connaître la suite à donner à notre mouvement. Je pense qu’il n’y aura pas de surprise. Vous savez quand vous êtes avec des engins, il est facile de trouver des actions à faire..."



On est très déçus par l’attitude de Tereos qui fuit les débats. S’il y a action ou même s’il n’y a pas d’action (des planteurs, ndlr), ils ne viennent pas à la table des négociations donc ils jouent à l’enfant gâté. C’est une volonté pour eux de retarder les négociations le plus possible pour mettre le planteur sur le fait accompli car il faudra qu’il récolte sa canne parce que, à court de revenu bien sûr, il faudra commencer à travailler. Mais il ne faut pas oublier que les planteurs sont très déterminés cette fois-ci et ils ont intérêt à rentrer vite fait à La Réunion pour pouvoir se mettre à discuter."