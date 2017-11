A la Une . Fraude dans les transports: "Tolérance zéro", prévient Citalis

Si depuis bientôt deux ans, Citalis tente de redresser son image, le réseau de bus rencontre une érosion de la situation, avec un taux de fraude en augmentation. En 2016, ce taux avoisine les 20% sur la Cinor.



Considérant qu'un tel niveau de fraude est "une source d’insécurité qu’il n’est plus possible de tolérer", le réseau de transports en commun, s'appuyant sur la loi Savary, affiche son objectif de "tolérance zéro", slogan choisi pour sa nouvelle campagne.



"Dispositif de terrain renforcé"



"Parce que le manque à gagner s’élève à plusieurs centaines de milliers d’euros chaque année ; parce que transporter des fidèles clients dans de bonnes conditions, et en sécurité, est essentiel ; il est important d’agir pour installer un nouveau réflexe "JE MONTE, JE VALIDE", pour l’avenir du réseau et l’amélioration de sa qualité de service", clame Citalis.



Une campagne avec un volet "communication", avec des véhicules habillés d’un visuel se voulant "fort et impactant", mais aussi dotée d'un "dispositif terrain renforcé". Ce sont ainsi près de 50 personnes qui sont mobilisées pour contrôler l’accès à bord des véhicules et s’assurer que les clients voyageurs soient des clients "payeurs et non fraudeurs".



Pour rappel, en cas de contrôle avec un titre non valable, vous risquez une amende de 20 euros (en cas de paiement direct au contrôleur) et de 28 euros (paiement en agence, jusqu'à six jours après la verbalisation). En cas de contrôle sans titre de transport, l'amende est de 30 euros immédiatement et de 40 euros en agence. Pour une fausse déclaration d'identité, un délit d'outrage à agent, un délit de fuite lors d'un contrôle ou encore un délit de fraude répétées, ce sont cette fois des peines de plusieurs mois de prisons et de plusieurs milliers d'euros qui sont encourues.

