Françoise Vergès épingle Emmanuel Macron après ses propos sur l'Afrique

Des paroles qui ont aussitôt suscité la polémique sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, de nombreux internautes ont jugé les propos du président français dégradants, voire racistes. Pour certains médias étrangers, ils démontrent même une "vision colonialiste" de la France.Pour la politologue réunionnaise Françoise Vergès, qui a réagi sur Facebook, il s'agit là d'une "remarque démontrant paresse et ignorance mâtinée d'arrogance". Dans un ouvrage publié en mars dernier, elle souligne d'ailleurs : "On rend les femmes du tiers-monde responsables du sous-développement. En réalité, on inverse la causalité : la plupart des études prouvent aujourd'hui que c'est le sous-développement qui entraîne la surpopulation".Par ailleurs, les chiffres énoncés par le chef de l'Etat ont été démentis. Selon une étude de l'ONG Population Reference Bureau de 2016, relayée par France 24, le taux de fécondité en Afrique s'élevait à 4,7 enfants par femme contre 2,5 en moyenne dans le monde. Un seul pays affiche un taux de fécondité proche de celui évoqué, il s'agit du Niger (avec 7,6 enfants en moyenne).Pour rappel, Emmanuel Macron a également récemment choqué avec une blague sur les "kwassa-kwassas , qui, selon ses propos, "amènent du Comorien" à Mayotte.