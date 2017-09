Françoise Lambert : "Osons le génie Réunionnais !"

"Après la déclaration du Président de la République aux Préfets le 05 septembre dernier, le mouvement CREA se réjouit de la feuille de route donnée au Préfet de La Réunion de procéder aux consultations en vue d'accompagner la réforme territoriale en marche depuis plusieurs années.



Au CREA, nous portons un vrai projet de territoire pour notre île, tourné vers le Développement durable, l'ouverture internationale et l'innovation en politique. Nous devons en finir avec plus de 70 ans de mimétisme avec la France métropolitaine qui a engendré un apartheid économique et social et une fracture environnementale notamment dans l'aménagement de notre territoire, les énergies et dans les transports.



C'est pour cette raison que le mouvement CREA soutiendra à l'occasion des prochaines échéances et notamment sénatoriales la proposition de la création d'une convention démocratique territoriale. Cette instance sera chargée de mettre en place une nouvelle organisation administrative réellement adaptée aux réalités de notre territoire, au lieu de se contenter d'assises ponctuelles pour l'outre-mer décidées depuis Paris dans les Ministères.



C'est aux Réunionnais de prendre en main leur destin et de s'unir pour proposer un projet de territoire ambitieux pour répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de notre l'île à l'horizon 2050. Cette convention sera constituée des représentants de chaque Commune, de chaque intercommunalité, du Département, de la Région, des parlementaires, des acteurs de la société civile, des chambres consulaires. Ils se réuniront tous les mois pendant la durée nécessaire qu'il faudra afin d'élaborer ensemble ce projet à long terme pour notre île qui sera soumis ensuite à l'approbation populaire.



L'avenir de La Réunion se joue ici et maintenant, Osons le génie réunionnais !"



LAMBERT Françoise,

Membre du Mouvement CREA

Candidate aux élections sénatoriales.