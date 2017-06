François Bayrou quitte le gouvernement

S'il devait s'agir d'un simple remaniement "technique", l'ampleur est finalement plus importante que prévue.



Ce matin, le ministre de la Justice François Bayrou a annoncé qu'il quittait le gouvernement. L'homme politique, mis sous pression par les soupçons d'emplois fictifs des assistants parlementaires européens du MoDem, donnera une conférence de presse dans l'après-midi pour éclaircir les raisons de son choix.



Egalement mise en cause dans l'enquête préliminaire sur les assistants parlementaires du MoDem, la ministre des Armées Sylvie Goulard a indiqué hier qu'elle avait demandé au président de la République d'être démissionnée, afin de pouvoir "démontrer librement (sa) bonne foi". Une démission acceptée par Emmanuel Macron.



Marielle De Sarnez, la ministre des affaires étrangères, a elle aussi quitté le gouvernement de mercredi, quelques minutes après François Bayrou, mais a indiqué que c'était pour briguer la présidence du groupe MoDem à l'Assemblée nationale.



Par ailleurs, le chef de l'Etat a demandé à Richard Ferrand, le ministre de la cohésion des territoires, lui aussi mis en cause dans l'enquête, de briguer la tête du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale, et de laisser son poste de ministre vacant.