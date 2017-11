France Réunion Avenir: "La situation est explosive dans toute La Réunion"

Les incidents qui se sont produits au Port doivent interpeller tous les responsables et sont révélateurs de tensions très vives dans toute l’île.



Comme le souligne à juste titre le maire du Port, une grande partie de la jeunesse réunionnaise est en souffrance et les évènement survenus au Port peuvent surgir dans n’importe quelle commune.



C’est bien le problème du chômage et l’absence de perspectives qui nourrissent le désespoir, la frustration et parfois même la violence.



Bien entendu, l’ordre public doit être respecté, les incivilités et les exactions ne peuvent être tolérées.



Mais pour surmonter durablement cette situation de crise qui menace la cohésion sociale, tous les moyens doivent être mobilisés pour l’emploi, la formation, l’insertion sociale et professionnelle.



Dans ce contexte, la suppression de milliers de contrats aidés est de nature à aggraver la situation.







André Thien Ah Koon

Président du FRA