Franc succès des marches patrimoine à l’occasion de la Journée Sport Santé !

Le public était au rendez-vous pour suivre les pas des Anglais sur le front de mer de la ville lors de leur attaque la nuit du 20 au 21 septembre 1809.



Accompagné par les guides-conférenciers de Saint-Paul, le public a pu découvrir une page de son histoire tout en marchant dans le sable. Car le concept est bien là : apporter un aspect ludique et culturel à la marche. La cellule Ville d’Art et d’Histoire du Service culturel de la ville de Saint-Paul vous propose également des actions originales pour les Journées européennes du patrimoine le samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017.



Cette marche du patrimoine a accueilli 34 personnes sur les trois départs et plus de 80 personnes sont venues prendre des renseignements sur les actions patrimoines de la ville.



Pour y participer, n’hésitez pas à vous renseigner en composant le 0262 92 47 41.