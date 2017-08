Fraîche et vivante ou congelée … naturellement bien meilleure !

Cette constatation depuis plus de 70 ans est reconnue du monde entier où de plus en plus de producteurs se lancent dans la culture de cette algue à l’origine de la vie sur Terre. Malheureusement, pour assurer la conservation permettant sa consommation, cette algue est séchée, voire même par certains pasteurisée par une ½ heure à 70° au séchoir et par là-même se trouve altérée en perdant une partie de ses exceptionnelles vertus. Trop souvent ceux qui la découvrent en comprimés, en gélules, en paillettes, en poudre, ne constatent ainsi à l’usage qu’un effet relativement modeste et peu probant du fait qu’elle n’est plus naturelle puisque altérée par le séchage ou la pasteurisation.



A une époque où au nom de l’argent et du profit optimal, de plus en plus de produits alimentaires s’avèrent dans le temps fortement préjudiciables au bien-être et à la santé de leurs consommateurs, il importe que chacun se tourne vers des produits sains car naturels, sans colorants, sans arômes, sans conservateurs, produits sans engrais chimiques, sans pesticides, sans fongicides. Il en va de même pour la spiruline.



Artisanale et paysanne, Spiruline Bourbon, produite à la Réunion, garde toutes ses propriétés naturelles car congelée et donc intégrale. Associée à un jus de fruit frais, orange ou citron pour ses vitamines C, elle apportera aux cellules de l’organisme l’intégralité de son contenu et donc de ses bienfaits.



Mieux encore, grâce à l’action du miel bio, la Spiruline Bourbon fraîche va se conserver vivante, donc pure à 100%, pendant 3 mois en froid à +4°, apportant encore plus là aussi aux cellules de l’organisme l’intégralité de son contenu et donc de ses bienfaits.

La spiruline est une exceptionnelle et extraordinaire cyanobactérie pour le mieux-être et la santé par ses apports en vitamines, en enzymes, en acides aminés, en protéines végétales, en antioxydants, superoxyde dismutase et phycocyanine aux milliards de cellules de nos organismes qu’elle nourrit et conserve en bonne santé.