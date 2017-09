Forum des jeunes médecins: "Démystifier l'installation"

"Favoriser les installations des jeunes médecins généralistes". Tel est l’objectif du forum des jeunes médecins dont la 2ème édition se déroule en ce moment à la Saline les Bains. Un événement organisé par le département universitaire de médecine générale (DUMG) et le Collège des Généralistes Enseignants de l'Océan Indien (CGEOI), avec le soutien de l’ARS. Près de 130 internes ont répondu présent (sur les 180 que compte le département, certains étant de garde ou en repos).



"Il y en a un tous les trois ans", explique Jean-Marc Franco, le président du DUMG. "Cette manifestation permet aux étudiants en troisième cycle d'appréhender les formalités administratives que beaucoup redoutent, par le biais d'ateliers interactifs"."Ça a vocation à démystifier l’installation", résume Patrick Blanc, secrétaire général du CGEOI.



Si cette orientation des jeunes vers ce type de médecine est jugée primordiale, c'est d'une part en raison d'une mauvaise répartition des médecins sur l'île, avec les Hauts et l’Est moins bien pourvus, et d'autre part en raison du vieillissement des médecins en place couplé à celui de celui de la population (le 3ème âge nécessitant généralement plus de soins). Le cas de Mayotte fait aussi l'objet d'un atelier, la situation dans l'île aux parfums étant préoccupante.



"Le pivot central"



En déficit d'intérêt, la médecine générale souffre selon ces professionnels d’une "mauvaise image", dont le travail de restauration a néanmoins été entamé au niveau national. "En Allemagne, c’est la spécialité la plus respectée", souligne René Viel, maître de stage universitaire. "En France, nos gouvernements successifs l’ont revalorisée en disant que c’est le pivot central de la médecine". Il est le "coordonateur de tous les acteurs", qualifie d'ailleurs François Maury, le directeur général de l'ARS.



"Il faut des dispositifs pour compenser les zones peu attractives, des aides au déplacement, ou des lieux d'accueil", estime Jean-Marc Franco, soulignant que les stages sont bien souvent un bon moyen pour les futurs médecins de se prendre de passion pour la médecine générale. Le forum est un levier de plus pour leur permettre de se projeter.



"Cet événement met le doigt sur des spécificités, des choses auxquelles on aurait pas forcément pensé", juge Julien Chiche, l'un des participants, à l'issu de la première matinée. "C’est un éclaircissement, ça permet de nous rassurer", estime à ses côtés Nelly Breton, évoquant l'atelier sur la comptabilité. De quoi sauter le pas ? Les organisateurs l'espèrent.