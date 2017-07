Forte houle: Des vagues de 9 mètres attendues dans la nuit de samedi à dimanche

Le premier train de houle de Sud-Ouest s'amortit lentement ce Vendredi 21 Juillet sur les côtes Ouest et Sud de l'île.



Un nouveau train de houle plus important et plus puissant de Sud-Ouest arrive au cours de la matinée du samedi 22 juillet, sa progression est rapide et régulière avec une grande période de 18s.



Le pic de ce train de houle aura lieu en fin de nuit de samedi à dimanche avec un maximum de de 4 m à 4.5 m en hauteur moyenne soit 8 m à 9 m en hauteur maximum. L'amortissement de ce train de houle sera lent et débutera en fin de journée.