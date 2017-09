Formation professionnelle : 10 contrats d'apprentissage signés ce vendredi

10 jeunes ont, ce vendredi, signé leur contrat d’apprentissage en présence notamment du président de Région, Didier Robert, d’Ibrahim Patel, président de la CCI et Bernard Picardo, président de la CMA.



Opticien / lunetterie, réseaux télécommunications, informatique, mais aussi depuis un à La Réunion, la possibilité de se former au domaine du sport. L’UFA, unité de formation, AP Run Formation propose ainsi une douzaine de métiers sportifs: activités gymniques de la forme et de la force, activités aquatiques et de la natation, activités équestres, activités du cirque, handball ou encore basketball. L’objectif est de"répondre à une demande et ainsi les préparer au mieux pour une insertion professionnelle réussie", indique la Région en charge de la formation professionnelle.



La campagne de signature des contrats d’apprentissage se poursuit jusqu’au 15 novembre prochain. L’année dernière, 4 630 jeunes ont accédé à une formation en alternance au sein d’une entreprise, " ce qui leur permet d’être opérationnels sur le marché du travail dès l’obtention de leur diplôme". Plus de 100 millions d'euros sont consacrés à la formation et à l’apprentissage chaque année, rappelle la Région qui entend "intensifier son effort de qualification envers les jeunes, notamment par le développement de l’apprentissage" .



Du niveau V au niveau I, plus de 254 diplômes sont accessibles à La Réunion, répartis sur une quarantaine de sites de formations, proposés par 11 CFA.