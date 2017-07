Formation : Nathalie Bassire rencontre le directeur adjoint du cabinet de la ministre du Travail

J’ai rencontré aujourd’hui 27 juillet 2017, M. Stéphane Lardy, Directeur Adjoint du Cabinet de Muriel Pénicaud, Ministre du Travail, à l’occasion d’une réunion sur le thème de la formation durant laquelle nous avons évoqué les points suivants :



Apprentissage des jeunes :



J’ai évoqué avec le Directeur de Cabinet l’engagement du Président de la République d’une exonération totale de charge pour l’embauche d’un jeune en apprentissage en soulignant l’intérêt de ce dispositif qu’il convient de développer comme en atteste l’expérimentation du "coût zéro" mené par la Région Réunion en 2014 ;



Accès à la formation pour les chefs d’entreprises et les créateurs d’emplois :



J’ai relayé les attentes des chefs d’entreprises et créateurs d’emplois en plaidant pour eux un accès facilité à la formation professionnelle, plus particulièrement sur la question des enjeux numériques et de la transformation digitale des entreprises réunionnaises. Il m’a été confirmé que le plan 15 milliards devrait tenir compte de ce besoin.



Nathalie Bassire Députée de La Réunion