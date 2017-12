A la Une .. Forêt de l'Etang-Salé : L'histoire se répète pour les Adekalom

"Depuis des générations nou viv là, nou soign nout zanimo et zordi nou lé menacé d’expulsion", s’inquiète Nicolas Adekalom. Un nom de famille qui résonne dans la mémoire collective réunionnaise, Danyel Waro ayant immortalisé le combat de son oncle Thérésien Adekalom pour garder ses terres dans les années 70.



L'histoire se répète. Nicolas Adekalom, comme son oncle, mais aussi Sully Lauret se battent aujourd’hui pour poursuivre leur activité traditionnelle d’éleveur de boeuf moka sur leur exploitation de respectivement 5 et 10 hectares, dans la foret sèche de l’Etang-Salé.



Des terres, propriétés du Département gérées jusqu’alors par l’ONF - avec qui les Adekalom étaient parvenus à trouver un terrain d’entente - sont passées entre les mains de la société GTOI-Icade dans le cadre du projet d ‘extension du parcours et de construction d’un hôtel haut de gamme sur le golf de l’Etang-Salé. Selon les éleveurs, les baux arrivent à échéance et pourtant "personne du département, de l’ONF, ni de la Société réunionnaise de golf de Bourbon ne s’est déplacé pour discuter", déplore Nicolas Adekalom.



Les deux éleveurs d’un cheptel de 80 bêtes craignent l’expulsion. Sans autorisation, ils se retrouvent hors la loi. Chassés de "leurs terres", c’est tout une partie de l’identité réunionnaise qui serait ainsi perdue. "Nous voulons garder cette communication avec la nature, avec notre héritage, notre passé, nos coutumes". A bien des égards, Nicolas Adekalom et Sully Lauret apparaissent comme "les gardiens de la forêt" dont ils souhaitent préserver les richesses faunistiques et floristiques pour les générations à venir.



Ce vendredi matin, ils ont reçu le soutien de la député Huguette Bello pour qui l’extension du parcours de golf soulève une question d’éthique, "le sport doit s’adapter à l’environnement et non l’inverse", affirme l’élue. "A l’heure où l’on parle d’écologie, un inventaire de la biodiversité dans la foret sèche de l’Etang-Salé est nécessaire". Quelle sera le taux d’incidence d’un tel complexe, interroge Huguette Bello qui déplore le "mépris des différents acteurs du projet" qui n’ont pas pris la peine d’échanger avec les personnes concernées.



"Des difficultés de communication", reconnait Mario Lechat, président de Société réunionnaise de golf de Bourbon (SRGB) et de la Cirano Tourisme Loisir dont la société GTOI-Icade lui a subdéléguée la gestion du site "le temps que le projet se mette en musique". "Je comprends l'inquiétude des Adekalom mais le projet n'est qu'au stade des études", poursuit-il. Les contacts n'ont pas encore été établis mais " il n'y a pas de volonté à les exclure du projet", assure Mario Lechat. "Il est possible de conserver notre culture et en même temps promouvoir le tourisme par la création d'une structure de qualité". Le début des travaux est prévu pour un à deux ans.



Au moment où nous écrivons ses lignes, le Département n'a pas répondu à nos sollicitations.



Pourtant les deux éleveurs sont loin de s'opposer au projet. Ils lancent donc un appel au Département afin que leur activité puisse intégrer l'extension du golf, mais aussi à la population réunionnaise en soutien à leur combat. PB





