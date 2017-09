Florian Philippot claque la porte du Front national

Le Front national plus divisé que jamais. Invité ce jeudi de France 2, le vice-président de du FN, Florian Philippot, a annoncé qu’il quittait le parti frontiste. Une décision qui intervient après que la présidente du parti, Marine Le Pen, lui a retiré ses délégations de la stratégie et de la communication mercredi.



Cette dernière demandait depuis plusieurs jours à Florian Philippot de "clarifier" sa position au sein du parti, notamment vis-à-vis du mouvement Les Patriotes, dont l’eurodéputé et conseiller régional est le président.



Florian Philippot a indiqué sur le plateau des 4 Vérités qu’il n’a pas prévenu Marine Le Pen de sa décision de quitter le FN. "Je pense qu'elle s'en doutait, hier, en me nommant président à rien", a-t-il expliqué.