Florent Thibault: "Tereos a continué à présenter ses éléments comptables aux planteurs"

Florent Thibault, directeur Agricole de Tereos et co-président du comité paritaire de la canne et du sucre livre son appréciation à l’issue de l’accord de la convention canne 2017-2021. Un accord difficile, selon ses propres termes et les automobilistes ne pourraient le contredire au vu des conséquences sur le trafic routier mais aussi économique du conflit touchant la filière canne.



L’industriel se défend également d’avoir voulu masquer les comptes de la multinationale implantée dans 16 pays, lors de ses différents rounds de discussion avec les planteurs : "Tereos a continué à présenter les différents éléments comptables qui étaient présentés chaque année en CPCS* aux planteurs donc sur ce point de vue là on a scrupuleusement respecté nos engagements".



*comité paritaire de la canne et du sucre