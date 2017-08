Mail A la Une .. Flore et Halle : Entrée gratuite pour l’édition "Kaz tendance"

"Cette année, il y a deux grosses surprises", annonce Karine Infante, la présidente de la Halle des manifestations du Port, à l’occasion d’une conférence de presse de présentation de l’événement Flore et Halle donnée ce mercredi. La manifestation se tiendra du 9 au 13 août prochain.



Première surprise annoncée : la gratuité. "Pour la première fois en 22 ans, l’entrée ne sera pas payante", indique-t-elle. Les trois dernières années, le ticket était à 2 euros. Celles d'avant, les visiteurs devaient s’affranchir de 4 euros. "Ce sont en fait les horticulteurs qui offrent l’entrée. Alors qu’ils bénéficiaient les années précédentes de remises, cette année, ils préfèrent ne pas en bénéficier et que l’accès soit gratuit".



Autre nouveauté : en plus du trophée de la Chambre d’agriculture et de la chambre de Métiers, cette année, le public pourra lui aussi désigner son stand préféré. L'exposant choisi se verra offrir son emplacement l'an prochain. En outre, dix visiteurs seront tirés au sort pour bénéficier de cadeaux.



À noter également, les candidates de Miss réunion feront leur retour pour la nuit de la fleur, avec un défilé prévu le samedi 12 août. "Nous avions arrêté d’y participer car la date de notre élection se déroulait ces dernières années avant la manifestation. Mais cette fois, avec une élection fin août, c’est de nouveau possible", indique le Comité miss Réunion. Un autre défilé se tiendra la veille, celui de miss Belle Rose.



180 stands sur 10.000 m2 d'exposition



Pour cette 22ème édition, le thème retenu est "Kaz tendance". "Nous réunissons les deux passions des réunionnais, la décoration et les fleurs", se félicite Karine Infante, soulignant que le socle habituel sera gardé, avec des producteurs locaux, des artisans, des horticulteurs, des fleuristes.



Cette année, pas moins de 180 stands seront installés, soit 20 de plus que l’an dernier. Un coin gourmand de 1000 m2 et un espace de 600m2 pour les enfants auront aussi leur place, et d ifférents ateliers de création seront organisés par l'association Réunion Équitable ou par les Palettes de Marguerite. Sur les cinq jours, près de 30.000 visiteurs sont attendus dans les allées qui se dessineront sur 10.000 m2.



"C'’est une véritable vitrine pour la filière. Il s'agit d'un moment économique très important", analyse Joseph Avril, vice-président de l'Union des horticulteurs et pépiniéristes de La Réunion. "Ça permet à la filière d’évoluer, et ça permet la rencontre entre les exposants et les consommateurs", ajoute Jean-Bernard Gonthier, le président de la chambre d’agriculture. Dominique Fournel, élu à la Région, partenaire de l’événement, confirme à son tour l'intérêt de cette manifestation, soulignant ses 22 années d'existence.



Le top départ de cette 22ème édition sera donné mercredi 9 août à 10h. Marine Abat - marine.abat@zinfos974.com Lu 490 fois



