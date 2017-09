Fini les expérimentations animales ?

Genoskin, une start-up de biotechnologie de Toulouse, propose d’utiliser de la peau humaine, résidus d’opérations chirurgicales pour les expérimentations scientifiques. Une bonne nouvelle pour les animaux.



Et l’idée est un succès ; Genoskin ouvre un centre de production à Boston aux Etats-Unis au premier trimestre 2018.



La technique : la récupération des "déchets opératoires", sa transformation en un modèle breveté, et son placement dans une matrice biologique spéciale qui la garderait "en vie" pendant quelques jours. Cette peau est destinée aux entreprises cosmétiques, pharmaceutiques et chimiques. Selon l’entreprise, la technique est plus efficace et donc moins coûteuse.