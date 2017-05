Fini SFR, place à Altice

C’est la fin d’un cycle à SFR. La marque au carré rouge, rachetée fin 2014 par le milliardaire franco-israélien Patrick Drahi, va prendre le nom de sa maison-mère, Altice. Cette grande opération devra être finalisée avant la fin de l'année 2018.



Ce changement d’identité a deux objectifs : préparer l’entrée de la filiale américaine d’Altice à Wall Street et moderniser l'image de l'opérateur, écornée ces dernières années, entre dysfonctionnements et qualité de service décriée.



Seuls les médias (BFM, i24 News, Libération, L'Express ou encore RMC) et les marques RED en France, Mocho, Uzo et Sapo au Portugal et Next TV en Israël vont garder leurs noms respectifs a annoncé Altice.