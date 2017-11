Finances publiques: Une grève prévue ce jeudi

Un mot d'ordre national d'appel à la grève a été lancé à la DGFIP (Direction générale des Finances publiques) pour le 23 novembre 2017, contre les 1600 suppressions d'emploi et l'abandon de missions de services publics qui se profilent à l'horizon 2018.



A La Réunion, une dizaine d'emplois nets seront supprimés, ce qui est jugé "inadmissible dans le contexte de sous effectif récurrent de notre Département" par Solidaires Finances Publiques et CGTR Finances Publiques.



"Le flou entretenu par notre Direction quant au nombre précis et la localisation de ces suppressions mènera Solidaires Finances Publiques et la CGTR Finances Publiques à faire un appel à la grève commun pour tous les agents de la DRFIP et à se mobiliser par un rassemblement sur les sites des SIP de Saint-Denis Champ Fleuri et SIP de Saint-Pierre dès 7h30, heure d'ouverture de nos services au public", indiquent les syndicats.



L'Intersyndicale Solidaires Finances Publiques et CGTR Finances Publiques exigera, en outre, une entrevue avec le directeur.