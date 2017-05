Finalement, En Marche soutient Thierry Robert

C’est une nouvelle qui peut surprendre après que la République En Marche ait retiré l’investiture du maire de Saint-Leu et député sortant, Thierry Robert. Pour rappel, il avait été écarté de l'investiture de la majorité présidentielle après qu’elle ait évoqué une condamnation pénale du député Mais voilà que l’on apprend que le mouvement encourage les militants "qui n’ont pas de candidat(e)s investi(e)s par la République En Marche dans leur circonscription (…) à apporter vos voix aux candidates dont les programmes se rapprochent le plus du projet présidentiel".Thierry Robert, candidat LPA, du coup, et toujours en accord avec le programme du président, reçoit donc le soutien de la République En Marche dans la 7circonscription.Il en est de même pour Stéphane Randrianarivelo dans la 2e circonscription (LPA).Dans la 1circonscription, Ericka Bareigts (PS) et Karine Nabénésa (LPA) soutiennent toutes deux le programme d’Emmanuel Macron."Première élue à la Réunion à soutenir Emmanuel Macron alors même qu'il n'était pas encore le favori à cette élection présidentielle, je l'ai dit, ma candidature dans la première circonscription, là où il n'y a pas de candidat investi par la REM (République En Marche), s'inscrit dans la suite logique de mon engagement à ses côtés", rappelle à ce titre Karine Nabénésa."Ayant fait campagne pour lui notamment à Saint-Denis et ayant contribué à la rédaction de son programme pour l'Outre-mer, je me réjouis donc de ce soutien qui vient souligner mon engagement de conviction dès la première heure", ajoute-t-elle avant d’inviter "toutes les Dyonisiennes et tous les Dyonisiens qui ont contribué à la victoire d'Emmanuel Macron et qui souhaitent continuer à porter le projet présidentiel, à participer activement à la campagne pour une victoire le 11 juin prochain".