Finale du Challenge Départemental de Rugby à La Saline-Les-Bains… avec le XV de France!

La ville de Saint-Paul, L’Académie de la Réunion et le Comité Régional de Rugby ont conjointement uni leurs compétences afin d’offrir aux élèves de 40 classes de CM1 et CM2 des écoles de l’île une compétition digne de l’engouement qu’ont les enfants pour ce sport. Ainsi, après des phases de sélection dans les écoles respectives, les classes représentant leurs établissements se sont affrontées lors de cette grande finale.



Les matchs terminés, les enfants ont eu droit à une surprise de taille, et pour cause, les "géants" du XV de France de rugby se sont rendus sur le terrain avant la remise des trophées. À la vue de leurs idoles, il était impossible de contenir la joie de tous ces enfants, aussi impressionnés qu’enthousiastes, posant milles et une questions aux colosses venus dans l’île pour une tournée outre-mer avant de se rendre en Afrique du Sud.



Notons la performance des classes qui se sont illustrées et qui ont remporté la compétition à savoir la classe de CM1 de l’école Pablo Picasso des Avirons et les CM2 de l’école Lislet Geoffroy de Saint-Pierre. La classe de CM2 des Chocas de La Saline-Les-Hauts obtient cependant une seconde place bien méritée.