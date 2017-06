Finale de Basketball: Le Hainaut remporte le championnat, les Tamponnaises en 4e place

Pour la 1ère fois, une finale de championnat de France de basketball féminin NF3 s’est jouée à la Réunion. Le match a eu lieu samedi après-midi au complexe municipal du Port.



La marraine de l'évènement: Emilie Gomis, ancienne internationale d’un 1m80, médaillée d'or au Championnat d’Europe 2009 à Rīga (Lettonie), médaillée de bronze au championnat d’Europe 2011, médaillée d'argent aux Jeux Olympiques 2012 de Londres et médaillée d'argent au championnat d'Europe 2013.



Les quatre meilleures équipes de France se sont affrontées: deux équipes de championnat métropolitaines, Landerneau Bretagne Basket et l'Escaudain Basket Porte du Hainaut, ainsi que la 1ère équipe des Antilles, l'Us Sinnamary Basketball de Guyane, et la 1ère équipe championne en titre de l’océan Indien, La Tamponnaise Basket Club.



La Tamponnaise Basket Club et l'Us Sinnamary Basket Ball de Guyanne se sont affrontées pour la 3ème place; un duel excitant et plein de surprises. A six secondes de la fin, les Tamponnaises étaient à égalité avec la Guyane mais ont fait une faute grotesque qui leur a coûté cher. C’est l'Us Sinnamary Basketball qui finalement a remporté la rencontre (51- 49).



Et c'est enfin l'Escaudain Basket Porte du Hainaut qui a remporté la finale face à Landerneau Bretagne Basket (66-53).