Fin de voyage en apothéose pour les marmailles de 1000 Sourires à Paris

Cela aura été également un succès grâce au soutien de nombreux partenaires à la Réunion et en Métropole et aussi à la petite équipe de bénévoles de l'Association 1000 Sourires présidée par Ibrahim Ingar qui prouve une fois encore qu’avec un peu d’imagination et d’obstination le rêve peut devenir réalité...1000 Sourires à ce jour, c'est 201 opérations réalisées et 8690 enfants parrainés.Site de l'association : www.1000sourires.com