Fin de garde à vue pour les deux compagnons de randonnée du gendarme disparu au Maïdo

Les deux personnes qui effectuaient une randonnée en compagnie de Mathieu Caizergues, le 23 juin dernier au Maïdo, et qui étaient en garde à vue depuis hier matin , ont été relâchés ce jeudi soir.Les deux hommes, un gendarme de la compagnie de Saint-Paul et le compagnon d’une femme gendarme elle aussi affectée dans l'ouest, sont suspectés de non-assistance à personne en danger.Malgré des recherches intensives ayant mobilisé d'importants moyens tant humains que matériels (drones, hélicoptère, chien renifleur spécialement acheminé de métropole...), Mathieu Caizergues est resté introuvable.La garde à vue avait pour objectif d'obtenir des éclaircissements sur différents éléments qui pouvaient interroger. Et notamment les raisons pour lesquelles les deux hommes, qui encadraient Mathieu Caizergues à quelques centaines de mètres de distance, ont attendu plusieurs heures pour prévenir les autorités de sa disparition. Ils ont mis en avant une panne de téléphone consécutive à des batteries totalement déchargées. Les enquêteurs ont souhaité vérifier cette explication ainsi que quelques autres points du dossier.Une information judiciaire devrait être ouverte pour "non-assistance à personne en danger".