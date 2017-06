Fin de conflit social au rectorat: Un accord trouvé entre le recteur et le personnel administratif

Le malaise grandissait, ce mardi dans les couloirs du rectorat où hier et ce matin, les personnels administratifs avaient debrayé pour protester contre l'absence de dialogue social.



" Les bonnes résolutions du secrétaire général (auxquelles nous n'avions apporté aucun crédit) sur la nécessité de restaurer le dialogue social n'auront duré pas même 24 h . 'Chasser le naturel , il revient au galop ' ", a réagi cet après-midi dans un communiqué la CGTR Educ'action. Le syndicat entendait ainsi dénoncer la demande du secrétaire général à ses chefs de division "de lister et de faire remonter les noms de tous ceux qui ont participé au débrayage (en vue sanction financière, retenue 1/30 ème ). Nous exigerons du recteur l'abandon de cette mesure coercitive".



La CGTR Educ'action qui visait directement la gestion "brutale" du conflit du secrétaire général.

"S'il est incapable d'apaiser les tensions et changer de braquet sur les méthodes, la forme et le fond , eh bien qu'il parte! On ne le retient guère. L'académie de la Réunion et ses personnels soit on l'aime soit on la quitte!"



Au terme d'une réunion avec le recteur, Vêlayoudom Marimoutou, la demande de l'intersyndicale a été accordée. Aucune retenue sur salaire ne sera appliquée et des groupes de travail seront constitués avant chaque commission, indique une représentante de la CGTR. Les syndicats ont demandé par ailleurs à ce que le personnel enseignant ne soit plus affecté sur des postes administratifs.