Mail Communiqué Filière canne-sucre: TAK interpelle Didier Robert et Nassimah Dindar André-Thien-Ah-Koon, qui indique soutenir les planteurs, interpelle Nassimah Dindar et Didier Robert, leur demandant de se concerter, "avec les organisations de planteurs et les responsables industriels pour renouer le dialogue et aider à une sortie de crise". Voici le communiqué du maire du Tampon :

"La situation de crise que connaît la filière canne interpelle tous les Réunionnais. Avec la fin des prix et des quotas garantis, nous avons là une illustration des effets dévastateurs de la mondialisation à laquelle se soumet trop facilement l’Union européenne.



Si la crise devait perdurer, c’est toute la vie économique et sociale de La Réunion qui serait gravement perturbée. Et ce sont des milliers de planteurs, des centaines d’ouvriers d’usine et des transporteurs qui seraient ruinés.



Devant une telle situation, il est du devoir de l’ensemble des autorités responsables de se saisir de ce dossier qui engage le présent et l’avenir de La Réunion. Compte tenu de la place centrale de la filière canne-sucre-rhum-énergie dans l’économie et la société réunionnaise, les deux Assemblées locales, Région et Département, sont directement concernées au même titre que l’Etat.



C’est pourquoi France Réunion Avenir demande au Président de la Région et à la Présidente du Département de se concerter sans délai avec les organisations de planteurs et les responsables industriels pour renouer le dialogue et aider à une sortie de crise.

Le FRA demande également à la Ministre de l’Outremer de tout mettre en œuvre pour construire avec les acteurs de la filière une solution juste et équitable.



France Réunion Avenir tient à exprimer son soutien aux planteurs dans leur lutte légitime pour améliorer la rémunération de leur travail.

Le FRA appelle les industriels et tous les acteurs concernés à prendre en compte les enjeux qui engagent l’avenir de La Réunion".





André Thien Ah Koon

Président du FRA



Zinfos974 Lu 139 fois



Mail



Dans la même rubrique : < > Salazie : Inauguration du nouveau pont du bras des Demoiselles Julie Pontalba exprime son soutien aux planteurs de canne