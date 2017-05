Filière canne: Une sonde incendiée à l'usine de Saint-Benoît

Alors que la tension était redescendue d'un cran après le mouvement des planteurs ces derniers jours, une sonde (qui sert à calculer la richesse de la canne) a été incendiée hier au Pôle canne de Beaufonds à Saint-Benoît, selon nos confrères de Clicanoo.



La sonde – d’une valeur de 10.000 euros et qui venait d’être remplacée hier - a été retrouvée brûlée. Une forte odeur d’essence persisterait sur les lieux. Selon les informations de Clicanoo, des images de vidéosurveillance montrent une explosion a eu lieu vers 20h hier soir. Il y aurait également eu de l’activité et des appels de phare juste avant l’explosion. S’agit-il d’un acte criminel ? Une enquête a été ouverte.



La remise en marche de la sonde pourrait prendre un mois et demi, ce qui retarderait la campagne sucrière.