Filière canne : Réunion annulée et nouveaux blocages

"S'il y a échec des négociations, c'est de la faute de Tereos"



"On n'a pas de motif, explique Frédéric Vienne, c'est dommage, tous les syndicats font des efforts pour venir à la table des négociations et avoir des propositions". Pour la FDSEA, "Tereos doit prendre ses responsabilités". Et d'ajouter : "Le responsable de cet échec, c'est Tereos".



Jean-Bernard Gonthier, président de la Chambre d'agriculture estime de son côté que les aides de l'Etat devraient revenir directement aux agriculteurs, sans passer par Tereos. "Ils nous méprisent, on doit à tout prix faire quelque chose. Tereos a donné un coup de sabre à la filière canne en refusant de venir à la table des négocations", déplore-t-il. Et de conclure : "Il n'y aura pas de campagne tant qu'il n'y aura pas de signature de convention".









De nouveaux blocages



Planteurs réfléchissent à la suite à donner à leur mouvement. Ils préviennent : "Les actions vont être dures". Un convoi de planteurs s'est est retourné vers la préfecture.



De nouvelles difficultés de circulation sont à prévoir. Vers 17h, les planteurs ont à nouveau entrepris de bloquer l'entrée Ouest de Saint-Denis, au niveau du rond-point de la sortie de la Route du Littoral. Un barrage filtrant est mis en place dans les deux sens de circulation. Il est conseillé d’emprunter la RN6 Boulevard Sud.