Filière canne : L'APR réclame "le dialogue et la transparence" L'APR (action populaire de La Réunion) réitère son soutien aux planteurs. Voici le communiqué du parti :

Action Populaire de La Réunion assiste comme tous les réunionnais au conflit actuel qui se durcit entre les agriculteurs, planteurs de canne de notre île et la multinationale Téréos.



Sans rentrer dans des polémiques, nous constatons qu’à quelques jours du premier tour des législatives l’ensemble des candidats des différentes circonscriptions ont défilé sur les sites de blocage pour apporter leur solidarité aux planteurs et faire quelques photos à utiliser afin de communication.



Les membres d’APR espèrent qu’au lendemain des échéances électorales qui s’achèvent dans quelques jours, l’ensemble de ces candidats resteront solidaires de cette bataille cruciale pour notre pays, bien au delà des sept élus qui gagneront d’ici le 18 juin prochain.



Nous avons de longue date attiré l’attention de nos camarades planteurs et des autorités compétentes sur les difficultés qui allaient poindre avec la fin du prix garanti du sucre et des quotas décidée par l’Europe.



Pour notre part, nous avons, par conséquent, toujours soutenu les planteurs, parmi lesquels nous avons bon nombre d’amis et de camarades, sympathisants ou adhérents de notre parti.



Nous demandons aux autorités et surtout à l’Etat de tout mettre en œuvre pour que la vraie transparence soit faite sur le prix et la répartition des gains du travail de nos agriculteurs. L’utilisation de l’argent public (les 28 millions sont bien de l’argent public) ne peut souffrir d’une telle opacité. Personne ne comprendrait que l’Etat accepte de donner de l’argent sans exiger la transparence.



Nous réitérons tout notre soutien aux planteurs dans la bataille qu’ils mènent aujourd’hui contre la mondialisation aveugle de la multinationale Téréos et pour faire aboutir leurs revendications légitimes.



A Saint Louis le 7 juin 2017

