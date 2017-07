Mail La grande Une Files d'attente à Orly, un calvaire pour les voyageurs des DOM Le président de French Blue et d'Air Caraïbes, Marc Rochet, alerte le gouvernement sur les délais d'attente qui ont atteint "un niveau extrêmement critique", dépassant parfois les 90 minutes. Une situation nuisible aux destinations Outre-mer.





"En cette période estivale de fortes affluences, la situation atteint un niveau extrêmement critique générant des perturbations aux conséquences alarmantes", ajoute-t-il, protestant contre un total de "320 heures de retard pour l'ensemble des vols internationaux" au départ du terminal sud de l'aéroport d'Orly. Le patron d'Air Caraïbes s'inquiète aussi de "nombreux troubles à l'ordre public (...) tels que des mouvements de foule", générés par des passagers excédés d'être cantonnés dans les zones d'attente.

Le 28 juin, l'attente a été de deux heures et 3500 personnes étaient dans la file avant contrôle, lorsqu'un mouvement de foule s'est produit. La police aux frontières a dû intervenir, fermant la frontière ! Trente-deux vols de la journée ont ainsi été retardés.



"Un seul personnel de la PAF"



Les compagnies aériennes alertent depuis de nombreuses années le ministère de l'Intérieur "tant sur les besoins en effectifs supplémentaires de fonctionnaires que sur l'utilisation privilégiée de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale" pour accélérer le contrôle des passagers.

Marc Rochet s'est ainsi plaint au ministre de l'Intérieur de ce que "les passagers à destination des DOM, voyageant souvent en famille en ces périodes de vacances, aient à subir les conséquences dramatiques de ces retards". Il s'interroge aussi sur l'absence de mesures simplifiées pour les enfants des français d'Outre-mer. "C'est la preuve d'un manque de respect patent, la façon dont sont traités nos clients et nos touristes n'est pas digne de notre pays". Sa lettre, adressée à Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, a été mise en copie aux ministres des Transports et des Outre-mer ainsi qu'à la direction générale de l'aviation.



Un passager régulier d'Air France témoigne pour Zinfos : "Le 7 juin, à Orly Ouest, il n'y avait qu'un mec à la PAF, avec deux files d'au moins 70 mètres. Ma fille et moi allions à New-York, nous sommes arrivés à 9h30 à Orly, et, une fois nos bagages enregistrés et étiquetés (par nos soins, car il n'y avait aucun personnel d'Air France à l'enregistrement), nous avons mis deux heures pour passer la douane! À notre retour le 23 juin vers la Réunion, pour le vol de 17h50, il y avait au moins 3 vols en même temps, et toujours un seul personnel de la PAF. Il faut prévenir les Réunionnais, à leur retour, ils vont attendre des heures, ils ont intérêt à arriver très tôt, d'ailleurs Air France prévient ses passagers d'arriver en avance."



