Fibre optique: Le coup de gueule d’un abonné Internet

Éligible à la fibre optique depuis fin juin, un abonné Orange, habitant la ruelle des Anges à Saint-Denis, a décidé de quitter son opérateur. Il reproche à l’opérateur d’avoir relié en début d’année les immeubles environnants, alors même que le câble qui permet cela passe en partie chez lui.



"Les techniciens avaient débuté les travaux d’installation de la fibre optique depuis décembre 2016 dans le quartier. Quand je leur ai demandé quand est-ce que j’allais avoir la fibre, ils m’ont dit qu’ils privilégiaient les gros bâtiments pour le moment, que c’était leur priorité", dénonce cet habitant, qui réside dans une petite case dans le secteur. Et ce, même si le boitier "se trouve sur un poteau téléphonique juste en face" de chez lui.



"De plus, reprend-il, pour fibrer entièrement l’immeuble en face de chez moi, l’opérateur a fait passer un câble chez moi. C’est un comble. Je ne comprends pas pourquoi j’ai dû attendre près de 5 mois, malgré mes multiples relances, pour être éligible, alors que tous les dispositifs étaient déjà installés. C’est inacceptable d’être traité de la sorte : nous ne sommes pas égaux pour certains opérateurs".



Éligible depuis fin juin à la fibre optique chez Orange, il a préféré partir chez un autre opérateur, Zeop, "lassé" de l’expérience vécue avec l’opérateur historique. "Mais Orange m’a bien fait comprendre qu’en cas de problème avec leur boitier situé à l’extérieur de chez moi, j’aurais beau appeler des techniciens de chez Zeop, ces derniers ne pourront rien faire, car ils n’ont pas le droit d’intervenir sur le câble Orange", ajoute-t-il. "C’est un chantage et je ne suis pas le seul dans cette situation".