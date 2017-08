Mail A la Une . Feu vert pour la carrière de Bois Blanc: Le collectif Touch Pa Nout Roche en colère





"Le nouveau préfet, à peine arrivé, a signé le PIG sans être en relation avec nous. Nous aurions voulu lui expliquer la position de la population", réagit Elodie Marais, l'une des porte-parole. "C’est une étape de plus, car il faut un PIG pour modifier le PLU sur Bois Blanc. Il signe 15 jours après son arrivée, pendant les vacances, sans confrontation avec TOUS les acteurs. Il n’a pas cherché à comprendre".



Rappelant que "plus de 11 000 personnes ont signé la pétition", la jeune femme indique recevoir de nombreux messages de gens inquiets depuis l'annonce du feu vert. Elle interroge : "Pourquoi une signature si rapide, alors que les commissaires enquêteurs ont émis un avis favorable avec des réserves ? Quid du fonds de compensation ? Quid de la qualité de la roche ? Quels sont les résultats des carottages effectués ?"



Elodie Marais dénonce un manque total de transparence dans ce dossier et souligne : "Un recours administratif est possible pendant environ un mois, seule la mairie de Saint-Leu peut le faire. Après le PIG, il faudra au moins 6 mois avant une prochaine décision, avant la modification du PLU". Déterminée, elle prévient : "Apparemment, un dossier est consultable en préfecture, nous regarderons cela de très près, nous ne nous laisserons pas faire".



