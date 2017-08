Fête du cinéma dans les salles ICC : 31 films à l'affiche

Les salles de cinéma du groupe Investissement et Commerce Cinéma (Cinépalmes de Sainte-Marie, le Ritz de Saint-Denis et le Rex de Saint-Pierre) fêtent le cinéma ce samedi 12 et dimanche 13 août. 31 films seront à l'affiche sur près de 150 séances au tarif de 3 euros.

Pour l'occasion, le Cinépalmes organise des activités gratuites pour les enfants : structures gonflables, stand maquillage, manège, water ball...



Dimanche 13, des enveloppes surprises au tarif de 2 euros seront en vente au profit de l'association AFEVV (Association Femmes Enfants Victimes de Violence) " avec de très nombreux lots à gagner", indique le Cinépalmes.